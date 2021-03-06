06 Март 2021 Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ (1)

0532ua.com Полтава 2021.03.06 19:01
В конце 2020 года были высланы российские дипломаты из Франции и
французские дипломаты из РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники
сообщило 4 марта Les Echos.
Об этом сообщает КОД ЮА
Собеседники издания утверждают, что взаимная высылка происходила "в
условиях строжайшей секретности".
Это произошло после того, как сотрудника экономической службы посольства
России в Париже поймали на шпионаже.
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