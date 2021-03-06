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06 Март 2021 Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ

06 Март 2021 Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ (1)

0532ua.com Полтава 2021.03.06 19:01
В конце 2020 года были высланы российские дипломаты из Франции и французские дипломаты из РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 4 марта Les Echos. Об этом сообщает КОД ЮА Собеседники издания утверждают, что взаимная высылка происходила "в условиях строжайшей секретности". Это произошло после того, как сотрудника экономической службы посольства России в Париже поймали на шпионаже.
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2021.03.07 (1)

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