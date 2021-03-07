Бех-Романчук принесла Украине первое золото ЧЕ по легкой атлетике (1)

Еспресо TV 2021.03.06 23:04
6 марта, 2021, 22:31
Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в facebook.
На Чемпионате Европы в помещении в Торуни (Польша) Бех-Романчук прыгнула на
6 м 92 см и завоевала золотую награду.
Украинка опередила на 4 см лидера мирового рейтинга Малайку Михамбо из
Германии, которая получила серебро.
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, Бех
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, Германия
, Польша
, Финляндия