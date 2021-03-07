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Фокус: Украина

Бех-Романчук принесла Украине первое золото ЧЕ по легкой атлетике (1)

Еспресо TV 2021.03.06 23:04
6 марта, 2021, 22:31 Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в facebook. На Чемпионате Европы в помещении в Торуни (Польша) Бех-Романчук прыгнула на 6 м 92 см и завоевала золотую награду. Украинка опередила на 4 см лидера мирового рейтинга Малайку Михамбо из Германии, которая получила серебро.
ДЛИНА, АТЛЕТИКА, ПРЫЖОК, ТОРУНЬ, БРОНЗА, УКРАИНКА, Мазур, Бех, Украина, Германия, Польша, Финляндия
2021.03.07 (1)

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