Бех-Романчук принесла Украине первое золото ЧЕ по легкой атлетике (1)

Еспресо TV 2021.03.06 23:04

6 марта, 2021, 22:31 Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в facebook. На Чемпионате Европы в помещении в Торуни (Польша) Бех-Романчук прыгнула на 6 м 92 см и завоевала золотую награду. Украинка опередила на 4 см лидера мирового рейтинга Малайку Михамбо из Германии, которая получила серебро.