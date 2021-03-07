В Microsoft обнаружили серьезную уязвимость: десятки тысяч компаний под угрозой кибератак (34)

Новости Ю 2021.03.07 16:24

Сегодня, 15:01 Около 20-30 тысяч американских организаций подверглись хакерским атакам из- за изъянов программного обеспечения для электронной переписки - Microsoft Corp. Источник: delo.ua Об этом сообщает агентство Reuters. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, речь идет о "серьезной уязвимости", которая продолжает представлять угрозу. Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали.