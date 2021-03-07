Смертельное ДТП с украинцами в Польше: число жертв уточнили, часть из них опознали (2)

NNS Никополь 2021.03.06 19:23

06.03.2021 Правоохранители Польши уточнили количество жертв ДТП с участием украинского автобуса. В аварии погибли пять украинский, 39 были госпитализированы. Об этом со ссылкой на RMF24 сообщает РБК-Украина , передает NNS . Отмечается, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая уже завершила осмотр места аварии. "На месте аварии удалось узнать трех из пяти погибших - документы у этих