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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: число жертв уточнили, часть из них опознали

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: число жертв уточнили, часть из них опознали (2)

NNS Никополь 2021.03.06 19:23
06.03.2021 Правоохранители Польши уточнили количество жертв ДТП с участием украинского автобуса. В аварии погибли пять украинский, 39 были госпитализированы. Об этом со ссылкой на RMF24 сообщает РБК-Украина , передает NNS . Отмечается, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая уже завершила осмотр места аварии. "На месте аварии удалось узнать трех из пяти погибших - документы у этих
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2021.03.07 (2)

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