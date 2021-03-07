Смертельное ДТП с украинцами в Польше: число жертв уточнили, часть из них опознали (2)

NNS Никополь 2021.03.06 19:23
06.03.2021
Правоохранители Польши уточнили количество жертв ДТП с участием украинского
автобуса. В аварии погибли пять украинский, 39 были госпитализированы.
Об этом со ссылкой на RMF24 сообщает РБК-Украина , передает NNS .
Отмечается, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая
уже завершила осмотр места аварии.
"На месте аварии удалось узнать трех из пяти погибших - документы у этих
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