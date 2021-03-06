Чехия выдала США двух украинских хакеров, им грозит до 20 лет тюрьмы (1)

Газета День 2021.03.06 21:27
Фото из архива "Дня"
Чехия выдала США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и
отмывании денег.
Об этом сообщает Радио Прага.
По словам представителя Национального центра по борьбе с организованной
преступностью Ярослава Ибегея, в начале марта Чехия экстрадировала в США
двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.
По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников,
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