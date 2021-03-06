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Фокус: Украина

Чехия выдала США двух украинских хакеров, им грозит до 20 лет тюрьмы (1)

Газета День 2021.03.06 21:27
Фото из архива "Дня" Чехия выдала США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. Об этом сообщает Радио Прага. По словам представителя Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, в начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников,
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2021.03.07 (1)

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