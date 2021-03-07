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Два метра! Магучих выиграла чемпионат Европы, у Геращенко - серебро

Два метра! Магучих выиграла чемпионат Европы, у Геращенко - серебро (45)

Спорт.ua 2021.03.07 20:39
Юлия Левченко на ЧЕ-2021 в Польше осталась на четвертой позиции 07.03.2021 20:18 Триумфально для Украины завершился Чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша). В секторе для прыжков в высоту все три украинки попали в финал: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко. В результате финальных баталий Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы,
ЕВРОПА, УКРАИНКА, ВЫСОТА, ЧЕМПИОНАТ, ЯРОСЛАВ, ЛЕВЧЕНКО, Геращенко, Магучих, Левченко, Бех, Украина, Польша, Финляндия
2021.03.07 (45)

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