Два метра! Магучих выиграла чемпионат Европы, у Геращенко - серебро (45)

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- 07-Mar-2021 22:08 Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы : Южная правда 23:19
- Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту : ВідкритийTV 23:15
- Ярослава Магучих: "Не удивилась, когда прыгнула 2.00 с первой попытки, была готова прыгать и выше" : Tribuna.com Украина 23:02
- Украинка выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике : Metaratings 22:59
- Украинки взяли золото и серебро чемпионата Европы по легкой атлетике : UA.news 22:49
- Магучих выиграла чемпионат Европы, финка помешала украинскому подиуму : Днепровский городской портал 22:38
- Украинки получили сразу два первых места на чемпионате Европы по легкой атлетике : Громадське телебачення 22:36
- Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы : Gazeta.ua 22:35
- Забрали почти весь подиум: украинки феерически завершили выступление на чемпионате Европы по легкой атлетике : ТСН.ua 22:32
- 21:39 07/03/2021 Украинка взяла "золото" в прыжках в высоту на чемпионате Европы : ГолосUA 22:06
- Март, 07 в 21:49 Украинка Магучих - лучшая в Европе по прыжкам в высоту : ICTV Факти 22:06
- Украинка Магучих стала чемпионом Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту : Гордон 22:06
- Украинки взяли "золото" и "серебро" в прыжках в высоту на чемпионате Европы : Украина криминальная 22:02
- Украина - шестая в общем зачете чемпионата Европы : Xsport.ua 22:00
- Магучих выиграла чемпионат Европы, финка помешала украинскому подиуму : Ukr-Today.com 21:50
- 7 марта, 2021, 21:37 ЧЕ по легкой атлетике: Украинские высотницы выиграли "золото" и "серебро" : Західна iнформаційна корпорація 21:47
- Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы, финка помешала украинскому подиуму : UAinfo 21:44
- Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео) : Телеграф.com.ua 21:43
- Украинки Магучих и Геращенко выиграли чемпионат Европы по прыжкам в высоту : ЛІГАБізнесІнформ 21:38
- Украинки Магучих и Геращенко завоевали золото и серебро ЧЕ по легкой атлетике : Еспресо TV 21:34
- Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике : Цензор.Нет 21:32
- Золото и серебро: украинки стали лучшими на чемпионате Европы в прыжках в высоту : УНИАН 21:32
- Ярослава Магучих впервые стала чемпионкой Европы среди взрослых : Днепр Вечерний 21:31
- Украинки покорили чемпионат Европы по легкой атлетике - везут домой "золото" и "серебро" (ФОТО) : Ракурс 21:25
- Украинки разорвали пьедестал на чемпионате Европы по легкой атлетике: фото : Апостроф 21:15
- Украинки выиграли "золото" и "серебро" в прыжках в высоту на чемпионате Европы : Главное 21:05
- Два метра. Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту : Новое Время 21:02
- Триумфальное выступление. Украинки заняли первые два места в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике : Новое Время 21:02
- Магучих выиграла чемпионат Европы, Геращенко вторая : MY.UA 21:01
- Магучих выиграла чемпионат Европы, Геращенко - вторая : Xsport.ua 21:00
- Левченко осталась без медали на чемпионате Европы : Xsport.ua 21:00
- Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы : Obozrevatel 20:46
- Магучих взяла "золото" в прыжках в высоту на чемпионате Европы, Геращенко - вторая : РБК-Україна 20:46
- Магучих выиграла чемпионат Европы, финка помешала украинскому подиуму : iSport.ua 20:45
- Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту, Геращенко взяла серебро : Sportarena.com 20:43
- Два метра! Магучих выиграла чемпионат Европы, у Геращенко - серебро : Спорт.ua 20:39
- Очаровательная украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы : Факты 20:34
- ЧЕ по легкой атлетике: украинки выиграли "золото" и "серебро" в прыжках в высоту : Укринформ 20:32
- ЧЕ по легкой атлетике: украинки выиграли "золото" и "серебро" в прыжках в высоту : MY.UA 20:31
- Магучих выиграла чемпионат Европы, у Геращенко - серебро : Tribuna.com Украина 20:17
- ЧЕ-2021. Магучих, Левченко, Геращенко в финале. Смотреть онлайн. LIVE : Спорт.ua 19:39
- Украинка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике : Всеукраинские вести 01:59
- Украинка с рекордом выиграла чемпионат Европы : Metaratings 00:59