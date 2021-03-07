Два метра! Магучих выиграла чемпионат Европы, у Геращенко - серебро (45)

Спорт.ua 2021.03.07 20:39

Юлия Левченко на ЧЕ-2021 в Польше осталась на четвертой позиции 07.03.2021 20:18 Триумфально для Украины завершился Чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша). В секторе для прыжков в высоту все три украинки попали в финал: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко. В результате финальных баталий Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы,