Как пропускают людей через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Пограничники разместили ВИДЕО (33)

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- Российские оккупанты блокируют дорожные пункты пропуска на Донбассе : Новое Время 16:32
- Произвол продолжается: боевики блокируют дорожные коридоры через КПВВ на Донбассе : 24 канал 16:30
- Люди не могут пройти: боевики на Донбассе блокируют дорожные коридоры (видео) : Realist.online 16:26
- На Донбассе сепаратисты блокируют пропуск людей на пяти КПВВ - ГПСУ (ВИДЕО) : Новости Ю 16:23
- Из семи КПВВ на Донбассе работают только два : MY.UA 16:16
- На Донбассе работают только два пункта пропуска : Gazeta.ua 16:05
- Оккупанты заблокировали 5 КПВВ на Донбассе : Еспресо TV 16:04
- Оккупанты блокируют КПВВ: как жителям Донбасса попасть в Украину : Obozrevatel 15:46
- Группировка "Л-ДНР" блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе - Госпогранслужба : Центр журналистских расследований 15:46
- На Донбассе сепаратисты блокируют пропуск людей на пяти КПВВ - ГПСУ : Bigmir)net Новости 15:39
- Оккупанты продолжают блокировать пункты пропуска на Донбассе (ВИДЕО) : DsNews 15:33
- Россия заблокировала дорожные коридоры через пункты пропуска на Донбассе : Вести.ua 15:15
- Из семи КПВВ на Донбассе работают только два, остальные блокируют боевики - пограничники : Гордон 15:06
- Из семи КПВВ на Донбассе работают только два : ForUm 15:05
- Как пропускают людей через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Пограничники разместили ВИДЕО : Наша Газета Луганск 15:05
- Оккупанты блокируют ряд КПВВ на Донбассе: где сейчас пропускают людей : РБК-Україна 15:01
- На Донбассе сепаратисты блокируют пропуск людей на пяти КПВВ - ГПСУ : MY.UA 15:01
- Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе : 5 Канал 15:00
- Боевики блокируют пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе : 112.ua 15:00
- Из семи КПВВ на Донбассе работают только два. Боевики отказываются пропускать людей пограничники : Громадське телебачення 14:36
- Оккупанты Донбасса блокируют пропуск людей на пяти КПВВ - пограничники (видео) : УНИАН 14:32
- Оккупанты Донбасса блокируют пропуск людей на пяти КПВВ - пограничники : MY.UA 14:31
- Как пропускают людей через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Пограничники разместили ВИДЕО ВИДЕО : Cxid.info 14:02
- 07 Март 2021 Неделя работы КПВВ в ООС: сообщили, сколько человек пересекли линию разграничения : 0562ua.com Днепр 14:02
- Боевики блокируют пять КПВВ на Донбассе, - ГПСУ : Главное 13:35
- Оккупанты блокируют дорожные коридоры через 5 КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ВИДЕО : Цензор.Нет 13:32
- Оккупанты блокируют дорожные коридоры через пункты пропуска на Донбассе : Українська правда 13:11
- Ситуация в зоне проведения ООС остается напряженной : Lenta.ua 13:08
- На неделю КПВВ "Станица Луганская" смогли пересечь почти 10,5 тысяч человек : Наша Газета Луганск 08:05
- На неделю КПВВ "Станица Луганская" смогли пересечь почти 10,5 тысяч человек : Cxid.info 07:02
- Неделя работы КПВВ в ООС: сообщили, сколько человек пересекли линию разграничения : ПрессОрг24 01:40
- Неделя работы КПВВ в ООС: сообщили, сколько человек пересекли линию разграничения : DailyUA 00:25