Как пропускают людей через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Пограничники разместили ВИДЕО (33)

Наша Газета Луганск 2021.03.07 15:05

Сегодня, 15:15 Вновь построенные, и ранее закрытые пункты пропуска через линию разграничения КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" по прежнему заблокированы. Пропуск осуществляется ежедневно только через КПВВ "Станица Луганская", и два раза в неделю, в понедельник и пятницу - через коридор "Новотроицкое - Еленовка". Как это происходит показали в видео снятом Госпогранслужбой Украины. Новости Региона - Сегодня, 15:00 168