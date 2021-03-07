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Фокус: Украина

Как пропускают людей через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Пограничники разместили ВИДЕО (33)

Наша Газета Луганск 2021.03.07 15:05
Сегодня, 15:15 Вновь построенные, и ранее закрытые пункты пропуска через линию разграничения КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" по прежнему заблокированы. Пропуск осуществляется ежедневно только через КПВВ "Станица Луганская", и два раза в неделю, в понедельник и пятницу - через коридор "Новотроицкое - Еленовка". Как это происходит показали в видео снятом Госпогранслужбой Украины. Новости Региона - Сегодня, 15:00 168
НОВОТРОИЦКОЕ, СТАНИЦА, ПРОПУСК, ДОНБАСС, ОККУПАНТ, КОРИДОР, Луганск, Украина, Россия, Донецк
2021.03.07 (33)

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