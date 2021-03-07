Тихановская заявляет, что в "новой Беларуси" минский изолятор на Окрестина станет музеем (1)

Kramatorsk.info 2021.03.06 23:52
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в "новой
Беларуси" минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина станет
музеем.
Об этом она сказала в ходе посещения в Португалии музея Алжубе - бывшей
тюрьмы для политзаключенных.
"Память про политзаключенных, их страдания и все, через что они прошли,
навсегда останутся в истории Беларуси", - сказала лидер белорусской
оппозиции.
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