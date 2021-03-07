Тихановская заявляет, что в "новой Беларуси" минский изолятор на Окрестина станет музеем (1)

Kramatorsk.info 2021.03.06 23:52

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в "новой Беларуси" минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина станет музеем. Об этом она сказала в ходе посещения в Португалии музея Алжубе - бывшей тюрьмы для политзаключенных. "Память про политзаключенных, их страдания и все, через что они прошли, навсегда останутся в истории Беларуси", - сказала лидер белорусской оппозиции.