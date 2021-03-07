Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Тихановская заявляет, что в "новой Беларуси" минский изолятор на Окрестина станет музеем (1)

Kramatorsk.info 2021.03.06 23:52
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в "новой Беларуси" минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина станет музеем. Об этом она сказала в ходе посещения в Португалии музея Алжубе - бывшей тюрьмы для политзаключенных. "Память про политзаключенных, их страдания и все, через что они прошли, навсегда останутся в истории Беларуси", - сказала лидер белорусской оппозиции.
ПИНТА, МЕДИНА, ИЗОЛЯТОР, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ЛИССАБОН, МУЗЕЙ, Тихановская, Лукашенко, Беларусь, США, Украина
2021.03.07 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021