В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции (11)

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- В Сумах задержали мужчину, который обещал подорвать отделение полиции : Парламент.UA 07:40
- В Сумах мужчина угрожал взорвать отделение полиции, если один из копов не уйдет в отставку. Фото : РИА Мелитополь 07:28
- В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский участок : РБК-Україна 06:31
- Правоохранители в Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции : PonomarOleg.com 05:21
- 04:00 07.03.2021 Правоохранители в Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции : Интерфакс-Україна 04:15
- В Сумах задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение полиции : RUpor.info 03:42
- В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции : Сегодня.ua 03:02
- В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции : MY.UA 03:01
- В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой отделение полиции : Новое Время 02:17
- Угрожал взорвать отделение полиции: в Сумах задержали мужчину : Українська правда 01:11
- В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции. Его задержали : Громадське телебачення 00:06