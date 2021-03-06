В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции (11)

Новости N 2021.03.06 23:10

Сегодня в 23:00 В Сумах правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 6 марта. Мужчина позвонил на специальную линию 102 и заявил, что у него есть граната, которой планирует взорвать отделение полиции No4. "Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом использовал ненормативную лексику и находился в крайне агрессивном