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Под Нижневартовском горит река Обь - взорвался подземный трубопровод, вероятно разлилась нефть, видео

Под Нижневартовском горит река Обь - взорвался подземный трубопровод, вероятно разлилась нефть, видео (17)

Новости Ю 2021.03.06 22:23
Сегодня, 20:58 В России неподалеку от Нижневартовска произошел пожар на реке Обь. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, вероятной причиной пожара стал взрыв на подводном трубопроводе. Допускается, что произошла утечка нефтепродуктов. Вместе с тем, в телеграм-каналах появились видео с места происшествия. Как сообщает канал Mash, местные жители жаловались на запах нефти уже около месяца.
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2021.03.07 (17)

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