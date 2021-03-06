Под Нижневартовском горит река Обь - взорвался подземный трубопровод, вероятно разлилась нефть, видео (17)

Новости Ю 2021.03.06 22:23

Сегодня, 20:58 В России неподалеку от Нижневартовска произошел пожар на реке Обь. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, вероятной причиной пожара стал взрыв на подводном трубопроводе. Допускается, что произошла утечка нефтепродуктов. Вместе с тем, в телеграм-каналах появились видео с места происшествия. Как сообщает канал Mash, местные жители жаловались на запах нефти уже около месяца.