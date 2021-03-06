Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда (1)

MY.UA 2021.03.06 20:31

6 марта, 18:27 Из "красных" населенных пунктов выедут пять поездов. Компания Укрзализныця назначила на понедельник, 8 марта, пять поездов, чтобы вывезти из красных зон карантина более трех тысяч пассажиров. Назначены поезда из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты, говорится на сайте УЗ. В компании отметили, что специальные рейсы назначены по просьбе местных властей. Автор: Екатерина Присяжнюк Источник материала GlavRed