Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда (1)

MY.UA 2021.03.06 20:31
6 марта, 18:27
Из "красных" населенных пунктов выедут пять поездов.
Компания Укрзализныця назначила на понедельник, 8 марта, пять поездов,
чтобы вывезти из красных зон карантина более трех тысяч пассажиров.
Назначены поезда из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты, говорится на
сайте УЗ.
В компании отметили, что специальные рейсы назначены по просьбе местных
властей.
Автор: Екатерина Присяжнюк
Источник материала
GlavRed
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