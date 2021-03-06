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Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда

Из красных зон Украины смогут выехать тысячи пассажиров: назначены поезда (1)

MY.UA 2021.03.06 20:31
6 марта, 18:27 Из "красных" населенных пунктов выедут пять поездов. Компания Укрзализныця назначила на понедельник, 8 марта, пять поездов, чтобы вывезти из красных зон карантина более трех тысяч пассажиров. Назначены поезда из Ивано-Франковска, Черновцов и Ворохты, говорится на сайте УЗ. В компании отметили, что специальные рейсы назначены по просьбе местных властей. Автор: Екатерина Присяжнюк Источник материала GlavRed
ЧЕРНОВЦЫ, ВОРОХТА, ПОЛТАВА, ПРИБЫТИЕ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ЗОНА, Криклий, Ивано-Франковск, Черновцы, Киев, Одесса, Житомир, Украина, Ужгород
2021.03.07 (1)

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