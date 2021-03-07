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Фокус: Украина

В Киеве произошло загадочное убийство женщины - при ней нашли полицейское удостоверение: видео (32)

Новости Киева 2021.03.07 10:54
7 марта, 2021 11:24 В ночь на воскресенье, 7 марта, в Дарницком районе Киева обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, при ней было полицейское удостоверение. Как сообщается на Facebook-странице полиции Киева, на месте работали следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы. "По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст.
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