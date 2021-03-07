В центре Одессы устроили жестокие разборки со стрельбой, есть раненые (33)

Главред 2021.03.07 11:36

7 марта 2021, 11:27 Между двумя компаниями молодых людей произошла драка. Стрельба произошла в центре Одессы / Фото pixabay.com В ночь на воскресенье, 7 марта, в центре Одессы произошла драка со стрельбой, в результате есть раненые. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сигнал о том, что на улице Екатерининской произошла стрельба, поступил в правоохранительные органы утром.