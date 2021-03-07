На Западе сравнили военный потенциал Китая и России (29)

Телеграф.com.ua 2021.03.07 16:43

Эксперты Министерства обороны Германии сравнили военный потенциал Китая и России и предупредили об амбициях этих двух государств. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Минобороны, который имеется у нее в наличии. Немецкие военные убеждены, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния" В распоряжении армии КНР есть более двух миллионов солдат, более 6,8 тысяч