Полиция возбудила дело против "Донецкоблгаза" (31)

ForUm 2021.03.07 10:35

07.03.2021 10:19 В Донецкой области полиция открыла дело против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа. Дело было открыто по статье "самоуправство" (ст. 356 КК Украины) Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook. Он отметил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.