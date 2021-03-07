Милевский выйдет в стартовом составе "Миная" на матч с "Динамо" (30)

Metaratings 2021.03.07 13:59

Павел Соловей 07/03/2021 13:12 В матче 17-го тура УПЛ "Динамо" сыграет с "Минаем". Тренеры определились со стартовыми составами на этот поединок. "Динамо": Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Караваев, Забарный, Буяльский, Сирота, Беседин, Кедзера. "Минай": Попович, Пиняшко, Матич, Малепе, Снижко, Ахмедзаде, Хахлев, Кныш, Лопыренок, Милевский, Ковтун. "Динамо" - "Минай" начнется на НСК "Олимпийский" в 14:00.