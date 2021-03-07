Милевский выйдет в стартовом составе "Миная" на матч с "Динамо" (30)

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- Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0 : UA-Футбол 16:15
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- "Динамо" - "Минай" 3:0 : Footboom.com 16:05
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- Милевский и Кополовец не помогли "Минаю" избежать разгрома от "Динамо" : Xsport.ua 16:00
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- Милевский сыграет с первых минут против Динамо Киев : Шахта.org 13:56
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- Сыграет ли Милевский? Известны стартовые составы Динамо и Миная : Спорт.ua 13:39
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- Милевский сыграет с первых минут против Динамо Киев : Football.ua 13:35
- "Динамо" - "Минай": стартовые составы команд : ФК Динамо Киев 13:33
- "Динамо" - "Минай": стартовые составы команд. С Караваевым вместо Цыганкова : Динамо Киев от Шурика 13:29
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- "Динамо" - "Минай": ориентировочные составы. Без Цыганкова и Буяльского? : NewsMir.info 12:08
- "Динамо" - "Минай": ориентировочные составы. Без Цыганкова и Буяльского? : Футбольный Клуб 11:35
- "Динамо" - "Минай": ориентировочные составы. Забивать придется без Цыганкова и Буяльского? : Динамо Киев от Шурика 10:29