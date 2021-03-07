В Виннице поезд протаранил авто: водителя забрала скорая (ФОТО) (35)

- В Виннице на переезде столкнулись поезд и легковушка : RegioNews 16:42
- В Винницкой области дизельный поезд столкнулся с легковушкой: есть травмированный : 5 Канал 16:31
- В Виннице поезд на скорости протаранил авто с молодым водителем: фото с места : РИА Мелитополь 16:28
- В Виннице поезд на скорости протаранил авто с молодым водителем (фото) : Подробности.ua 16:10
- В Виннице поезд наехал на автомобиль : ForUm 16:05
- В Виннице автомобиль столкнулся с поездом (Фото) : IPnews 15:44
- Протащил 200 метров: в Виннице 19-летний водитель выехал под дизельный поезд : NewsOne 15:39
- В Виннице дизельпоезд столкнулся с автомобилем: водителя госпитализировали : APnews.com.ua 15:31
- В Виннице поезд протаранил и протащил по рельсам легковушку : Днепр Час 15:29
- На железнодорожном переезде под Винницей поезд протаранил автомобиль : Газета День 15:28
- 07 марта 2021, воскресенье, 14:49 Под Винницей локомотив снес легковушку и протащил 200 метров. Водитель в реанимации : Українські Новини 15:15
- В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: есть пострадавшие : Аргументы и Факты Украина 15:10
- 14:51 07/03/2021 В Виннице поезд протаранил легковушку: есть пострадавшие : ГолосUA 15:06
- В Виннице поезд 200 метров протащил легковой автомобиль после столкновения. Есть пострадавшие : Страна.ua 15:02
- В Виннице поезд протаранил легковушку : УНИАН 14:47
- В Виннице произошло столкновение поезда с легковушкой, есть пострадавшие : Вести.ua 14:45
- 07.03.2021 :: 13:57 В Виннице поезд столкнулся с легковым авто : Транспортный бизнес 14:43
- В Виннице автомобиль столкнулся с поездом : Гордон 14:36
- Под Винницей поезд протаранил автомобиль: водитель в реанимации : Главком 14:35
- ДТП в Виннице: дизельный поезд столкнулся с автомобилем : Факты 14:34
- ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом на ж/д переезде под Винницей, водитель доставлен в реанимацию. ФОТО : Цензор.Нет 14:32
- 13:55 07.03.2021 На железнодорожном переезде под Винницей поезд протаранил автомобиль, водитель в реанимации : Интерфакс-Україна 14:15
- В Виннице поезд протаранил авто: водителя забрала скорая (ФОТО) : DsNews 14:03
- В Виннице поезд протаранил автомобиль с водителем: фото : 24 канал 14:00
- В Виннице поезд на скорости протаранил авто с молодым водителем: фото с места : Апостроф 13:45
- Локомотив протаранил авто и протянул его на 200 метров под Винницей: водитель чудом остался жив (фото) : Телеграф.com.ua 13:43
- В Виннице поезд столкнулся с легковушкой: травмирован водитель автомобиля : ПрессОрг24 13:40
- В Виннице поезд врезался в автомобиль : Bigmir)net Новости 13:39
- В Виннице поезд столкнулась с легковым авто: есть пострадавшие : MIGnews.com.ua 13:38
- В Виннице поезд столкнулся с легковушкой: травмирован водитель автомобиля : DailyUA 13:25
- В Виннице поезд столкнулся с легковушкой: травмирован водитель автомобиля : Українські національні новини 13:17
- В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: водителя забрала "скорая" : РБК-Україна 13:16
- Поезд тянул автомобиль 200 м - трагедия на железной дороге в Виннице : Gazeta.ua 13:05
- Под Винницей ВАЗ столкнулся с локомотивом. Водитель в реанимации. Фото : 0432.ua Винница 13:00
- В Виннице поезд протаранил автомобиль и протащил его 200 метров - травмированyный водитель в реанимации : ТСН.ua 12:17