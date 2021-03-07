В Виннице поезд протаранил авто: водителя забрала скорая (ФОТО) (35)

DsNews 2021.03.07 14:03

Утром 7 марта в Виннице дизельный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего пострадал водитель легковушки. Его забрала бригада экстренной медицинской помощи воскресенье, 07 марта 2021, 13:53 Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Винницкой области, передает "ДС". Отмечается, что спасателям о происшествии стало известно в 6:58, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде по ул.