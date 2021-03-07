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Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины

Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины (41)

НикВести 2021.03.07 19:09
18:57, 07 Марта, 2021 Австрийские власти приостановили прививки партией вакцины против COVID-19 от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters. "Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG) получило два сообщения в связи с вакцинацией из одной партии вакцины AstraZeneca в
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