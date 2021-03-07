Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины (41)

- Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины : НикВести 19:09
- Австрия остановила вакцинацию AstraZeneca из-за смерти пациентки : Главком 19:05
- В Австрии женщина умерла после вакцинации препаратом AstraZeneca : Микола.net 19:04
- Австрия приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти медсестры : ZN,UA 18:47
- Австрия частично приостановила прививки вакциной AstraZeneca после смерти женщины : Шиповник.ua 18:36
- В Австрии частично приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти женщины : #Буквы 18:20
- В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca: названы причины : Obozrevatel 18:16
- В Австрии приостановили вакцинацию одной партией препарата AstraZenecа : Bigmir)net Новости 18:09
- В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека : MIGnews.com.ua 18:08
- Австрия приостановила прививки AstraZeneca после смерти вакцинированной женщины : Еспресо TV 18:04
- В Австрии остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти женщины : Depo 18:03
- 17:56 07.03.2021 В Австрии временно прекратили использование одной партии вакцины AstraZeneca - власти : Интерфакс-Україна 18:01
- Австрия приостановила использование вакцины AstraZeneca после смерти привитой пациентки : TK Media 17:46
- В Австрии после смерти привитого прекратили вакцинацию партией AstraZeneca : UA-Reporter.com 17:44
- В Австрии временно приостановлено применение вакцины AstraZeneca : Слово і Діло 17:43
- Австрия приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека : ForUm 17:35
- В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти пациента : Фокус 17:34
- В Австрии приостановили прививки партией вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности на время расследования смерти после прививки : 112.ua 17:30
- Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины : Вечерний Николаев 17:24
- В Австрии изучают случай смерти женщины после прививки вакциной AstraZeneca : Капитал 17:20
- В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти пациентки : ТСН.ua 17:17
- 07.03.2021 в 16:36 В Австрии из-за смерти женщины остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca : InfoResist.org 16:45
- Австрия частично приостановила прививки вакциной AstraZeneca после смерти женщины : Бабель 16:45
- В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека : ПрессОрг24 16:40
- Австрия приостановила использование партии вакцины AstraZenecа из-за смерти женщины после прививки : Цензор.Нет 16:32
- Смерть женщины в Австрии приостановила вакцинацию партией вакцин AstaZeneka : Ракурс 16:25
- Австрия приостановила вакцинацию одной из партии AstraZeneca из-за случая смерти : Новое Время 16:17
- В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа : NewsMir.info 16:08
- В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа : Главное 16:05
- Австрия временно заблокировала применение одной из партий вакцины AstraZeneca : УНИАН 15:47
- Сегодня, 15:34 Из-за смерти женщины: в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca : ReplyUA.net 15:42
- Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины : Українська правда 15:41
- В Австрии приостановили использование партии COVID-вакцины AstraZenecа : РБК-Україна 15:31
- В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека : DailyUA 15:25
- В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека : Українські національні новини 15:17
- В Австрии приостановили использование одной партии вакцины AstraZenec : Сегодня.ua 15:02
- Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca із-за случая смерти : УП Європейська правда 14:32