В Киеве убили старшего инспектора Киберполиции (39)

Вести-UA 2021.03.07 15:54

Полиция выясняет обстоятельства преступления Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 14:58 / Автор: Страна В сети назвали имя погибшей женщины, тело которой было обнаружено рано утром в Дарницком районе столицы. Об этом сообщил журналист Виталий Губин у себя в Facebook. "Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро Вырлыця на