В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры (45)

Слово і Діло 2021.03.07 20:13

7 марта 2021, 19:58 В городе Мюнхен (Германия) вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры - могилу облили неизвестным веществом. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в воскресенье, 7 марта. "И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал дипломат. Мельник также призвал полицию найти и наказать виновных.