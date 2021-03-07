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Фокус: Украина

В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры (45)

Слово і Діло 2021.03.07 20:13
7 марта 2021, 19:58 В городе Мюнхен (Германия) вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры - могилу облили неизвестным веществом. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в воскресенье, 7 марта. "И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал дипломат. Мельник также призвал полицию найти и наказать виновных.
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