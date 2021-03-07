В Украине "сорвали" самый большой за всю историю джекпот (41)

Hubs 2021.03.07 19:41

07.03.2021 17:56 Артем Руденко Более 33 млн грн В субботу, 6 марта, онлайн-игрок выиграл самый большой за всю историю существования украинской государственной тиражной лотереи джекпот в размере 33 млн 32 тысяч 20 грн, сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи в воскресенье. "Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи Супер Лото (Украинская Национальная Лотерея) - 33 032 020 гривень.