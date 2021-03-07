В Украине за январь обнаружили более тысячи случаев заболевания туберкулезом - МОЗ (2)

Новости N 2021.03.07 19:10

Сегодня в 18:19 За январь текущего года в Украине выявили 1 265 случаев заболевания туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook. "Несвоевременное выявление туберкулеза приводит к продлению срока лечения и возникновению осложнений болезни", - рассказали в ЦОЗ. Чтобы вовремя узнать о болезни медики предлагают пройти онлайн-тестирование по этой ссылке: http://tbtest.phc.org.ua