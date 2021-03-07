В Украине за январь обнаружили более тысячи случаев заболевания туберкулезом - МОЗ (2)

Новости N 2021.03.07 19:10
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За январь текущего года в Украине выявили 1 265 случаев заболевания
туберкулезом.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.
"Несвоевременное выявление туберкулеза приводит к продлению срока лечения и
возникновению осложнений болезни", - рассказали в ЦОЗ.
Чтобы вовремя узнать о болезни медики предлагают пройти онлайн-тестирование
по этой ссылке: http://tbtest.phc.org.ua
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