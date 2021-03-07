362 новых случая инфицирования COVID-19 (инфографика) (7)

Медиа-группа Объектив 2021.03.07 11:10

10:49 07.03.2021 Александра Прудникова По состоянию на утро 7 марта на Харьковщине добавилось 362 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. За сутки было зафиксировано 6 смертей от коронавируса или его осложнений. Среди районов Харьковской области по количеству заболевших лидируют Змиевский, Чугуевский, Лозовской и Балаклейский. Ранее сообщалось, что в Украине - третья волна COVID-19, могут ввести