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362 новых случая инфицирования COVID-19 (инфографика)

362 новых случая инфицирования COVID-19 (инфографика) (7)

Медиа-группа Объектив 2021.03.07 11:10
10:49 07.03.2021 Александра Прудникова По состоянию на утро 7 марта на Харьковщине добавилось 362 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. За сутки было зафиксировано 6 смертей от коронавируса или его осложнений. Среди районов Харьковской области по количеству заболевших лидируют Змиевский, Чугуевский, Лозовской и Балаклейский. Ранее сообщалось, что в Украине - третья волна COVID-19, могут ввести
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2021.03.08 (7)

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