За пять дней на COVID-вакцинацию записались 155 тысяч украинцев (7)

Новое Время 2021.03.07 23:17

7 марта, 23:00 Прививка от COVID-19 в Украине получили уже более 17 тысяч человек (Фото: REUTERS / Sergio Perez) За 5 дней в лист ожидания на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине записались 155 тысяч человек. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "С 1 марта в Украине началась услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19.