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За пять дней на COVID-вакцинацию записались 155 тысяч украинцев

За пять дней на COVID-вакцинацию записались 155 тысяч украинцев (7)

Новое Время 2021.03.07 23:17
7 марта, 23:00 Прививка от COVID-19 в Украине получили уже более 17 тысяч человек (Фото: REUTERS / Sergio Perez) За 5 дней в лист ожидания на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине записались 155 тысяч человек. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "С 1 марта в Украине началась услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19.
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2021.03.08 (7)

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