Шмыгаль заявил, что запись на вакцинацию поможет получить COVID-паспорт (22)

#Буквы 2021.03.07 18:20

Запись на прививку против коронавируса поможет украинцев получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире. Воскресенье, 7 марта 2021, 17:27 Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook. "Цифровая система, разработанная Минцифрой и Министерством здравоохранения, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта