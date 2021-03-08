Шмыгаль заявил, что запись на вакцинацию поможет получить COVID-паспорт (22)

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- Вакцинация в Украине: за сутки привили еще 910 человек : Правда за Одессу 11:30
- Прививку от коронавируса получили почти 18 тысяч украинцев : Слово і Діло 11:13
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- В Украине за сутки ввели 910 доз вакцины от коронавируса : Гордон 10:36
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- В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса меньше тысячи человек : Еспресо TV 10:34
- В Украине за сутки COVID-вакцину получили 910 человек : Прямий канал 10:31
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- За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек : Українська правда 10:11
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- За сутки в Украине меньше тысячи привитых от коронавируса : Главное 09:35
- В Запорожской области за сутки от коронавируса вакцинировалось всего 10 человек : 061.ua Запорожье 09:02
- По всему миру ввели уже более 300 млн доз COVID-вакцин : Главное 08:36
- Шмыгаль рассказал о паспортах COVID-вакцинации : АналитикаUA.net 00:07