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08 марта 2021 - 08:20 Принц Гарри и Меган Маркл поженились за три дня до официальной свадьбы

08 марта 2021 - 08:20 Принц Гарри и Меган Маркл поженились за три дня до официальной свадьбы (34)

ForPost 2021.03.08 07:35
Все это время королевские наследники обманывали прессу. Служба новостей ForPost Фото: AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл сообщила, что их свадьба с Гарри состоялась на три дня раньше, чем официальное торжество, - сообщает РИА "Новости". В интервью каналу CBS Маркл заявила: "За три дня до свадьбы мы поженились.
ПРИНЦ, ГАРРИ, ГЕРЦОГИНЯ, АРЧА, ГЕРЦОГ, ДВОРЕЦ, Великобритания, США
2021.03.08 (34)

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