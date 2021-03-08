08 марта 2021 - 08:20 Принц Гарри и Меган Маркл поженились за три дня до официальной свадьбы (34)

ForPost 2021.03.08 07:35

Все это время королевские наследники обманывали прессу. Служба новостей ForPost Фото: AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл сообщила, что их свадьба с Гарри состоялась на три дня раньше, чем официальное торжество, - сообщает РИА "Новости". В интервью каналу CBS Маркл заявила: "За три дня до свадьбы мы поженились.