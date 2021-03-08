Масленица 2021: первый день - Встреча (24)

2021.03.08 (24)2021.03.07 (7) →
- Масленица 2021: даты и название праздника по дням : Новый Канал 13:26
- Все, что нужно знать о Масленице в Украине : Информатор 12:50
- Запорожцам на заметку: приметы Масленицы, которые принесут счастье и достаток : SkyNewsZP 12:37
- С Масленицей! Поздравления в первый день блинной недели : Николаевские новости 12:09
- Все, что нужно знать о Масленице в Украине : NewsMir.info 12:08
- Началась Масленица: традиции и праздники по дням Масленичной недели : Мариупольские новости 11:58
- Первый день Масленицы пришелся на 8 марта : Измаил вечерний 11:46
- Запорожцам на заметку: приметы Масленицы, которые принесут счастье и достаток : Суббота ПЛЮС 11:41
- 8 марта, 2021, 11:00 Неделя до Пасхального поста: Что можно, а что запрещено делать на Масленицу : Західна iнформаційна корпорація 11:17
- Первый день Масленицы пришелся на 8 марта : Лента новостей Одессы 11:09
- 10:11 08/03/2021 Масленица: традиции, обычаи, обряды : ГолосUA 10:36
- 8 марта начинается Масленичная неделя: какие традиции в каждый из дней : Новости N 10:10
- Масленица 2021: первый день - Встреча : MY.UA 09:46
- Масленица: традиции, события и приметы праздника : Редпост 09:41
- Первый день Масленицы пришелся на 8 марта : Трасса Е95 08:44
- Сегодня христиане отмечают начало Масленичной недели : NewsMir.info 08:08
- Сегодня христиане отмечают начало Масленичной недели : Главное 08:06
- Масленица 2021: когда начинается, что означает и как принято праздновать : Деловой Славянск 07:37
- Сегодня начинается Масленица. Как праздновать по дням недели : РИА Мелитополь 07:28
- Масленица 2021: Что нужно успеть сделать в праздничную неделю : Новое Время 07:01
- С Масленицей! Лучшие открытки, картинки и поздравления : РИА Мелитополь 06:28
- С Масленицей! Лучшие открытки, картинки и поздравления в первый день блинной недели : Страна.ua 06:02
- Масленичная неделя в 2021 году: как правильно праздновать по дням : Вести-UA 03:54
- У православных христиан началась масленичная неделя : Микола.net 02:04