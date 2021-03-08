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Масленица 2021: первый день - Встреча

Масленица 2021: первый день - Встреча (24)

MY.UA 2021.03.08 09:46
8 марта, 07:36Новость на украинском В 2021 году вкусный праздник Масленица начнется 8 марта. Первый день сырной недели получил название Встреча. Обычно в этот день народ устраивал и раскатывал ледяные горки. Люди верили, что чем дольше сани будут катиться, чем громче над горкой будет звенеть смех, тем богаче осенью будет урожай. Масленица - один из древнейших праздников, который в народе принято праздновать много, весело, а главное - вкусно.
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2021.03.08 (24)

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