Швейцария поддержала закон "запрета паранджи" в публичных местах (29)

#Буквы 2021.03.08 11:20

Швейцарские избиратели 7 марта на референдуме поддержали запрет на закрытие лица в публичных местах. В СМИ этот закон назвали "запретом паранджи". Понедельник, 8 марта 2021, 10:35 Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Об этом сообщает телеканал CNN. Это означает, что закрывать тканью лицо будет запрещено во всех общедоступных местах, в том числе на улицах, в государственных учреждениях, в общественном транспорте, в ресторанах, магазинах.

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