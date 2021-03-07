Швейцария поддержала закон "запрета паранджи" в публичных местах (29)

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- Швейцарцы поддержали на референдуме запрет на ношение никаба и бурки : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
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- Швейцария: на референдуме проголосовали за запрет одежды, скрывающей лицо : Ukr-Today.com 07:50
- Швейцарцы поддерживают запрет покрывать лицо : Українська правда 02:41
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