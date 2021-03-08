00:43 08.03.2021 В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами (12)

2021.03.08 (12)2021.03.07 (229) →
- ДТП с украинцами в Польше: водителю предъявили обвинения : Новости Ю 01:22
- Автокатастрофа в Польше: водителю автобуса выдвинули обвинение : Укринформ 01:17
- Автокатастрофа в Польше: водителю автобуса выдвинули обвинение : NewsMir.info 01:08
- 00:43 08.03.2021 В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами : Интерфакс-Україна 00:45
- ДТП в Польше: водитель отреагировал на предъявленое обвинение : Gazeta.ua 00:35
- Смертельное ДТП в Польше: водителю грозит до восьми лет лишения свободы : УНИАН 00:32
- Смертельное ДТП с украинцами в Польше: водителю автобуса грозит до 8 лет тюрьмы : 24 канал 00:30
- Автокатастрофа в Польше: водителю автобуса предъявили обвинение : #Буквы 00:19
- ДТП с украинцами в Польше: водителю предъявили обвинения : Політична Думка 00:19
- ДТП с украинцами в Польше: водителю предъявили обвинения : Bigmir)net Новости 00:09
- Пересчитались: в Польше уточнили число погибших украинцев в аварии с автобусом (фото, видео) : Всеукраинские вести 23:59