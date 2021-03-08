00:43 08.03.2021 В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю за смертельное ДТП с украинцами (12)

Интерфакс-Україна 2021.03.08 00:45

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в дорожно- транспортное происшествие, в котором погибли пять граждан Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Польское агентство печати. Как сообщается, в прокуратуре города Пшемысль рассказали, что 48-летнего украинского водителя Владимира К. обвинили в непредумышленном совершении