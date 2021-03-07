В Германии назвали военный потенциал и цели России и Китая (1)

DsNews 2021.03.07 17:04
Китай и Россия имеют масштабные властные амбиции, при этом Пекин наращивает
отрыв от Кремля в контексте глобального влияния
воскресенье, 07 марта 2021, 16:42
Об этом говорится во внутреннем аналитическом документе Министерства
обороны Германии, который оказался в распоряжении издания Welt am Sonntag,
передает "ДС" со ссылкой на "Немецкую волну".
По данным немецких военных экспертов, Китай "все больше опережает Россию с
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