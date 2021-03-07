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07-Mar-2021 20:00 В Австрии приостановили вакцинацию одной партией препарата AstraZenecа

07-Mar-2021 20:00 В Австрии приостановили вакцинацию одной партией препарата AstraZenecа (7)

Южная правда 2021.03.07 20:19
В Австрии правительство приостановило COVID-вакцинацию одной партией вакцины AstraZeneca. Об этом со ссылкой на федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии сообщает News Break в воскресенье, 7 марта. "BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - сказано в сообщении.
ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, АВСТРИЯ, ТРОМБОЭМБОЛИЯ, ПРИВИВКА, АРТЕРИЯ, AstraZeneca, AT, Украина
2021.03.08 (7)

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