07-Mar-2021 20:00 В Австрии приостановили вакцинацию одной партией препарата AstraZenecа (7)

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- Ошибки при вакцинации угрожают ЕС потерей 100 млрд евро и отменой туристического сезона - Bloomberg : GlavPost.Com 01:38
- Ошибки при вакцинации угрожают ЕС потерей 100 млрд евро и отменой туристического сезона - Bloomberg : FinOboz 01:34
- Ошибки при вакцинации угрожают ЕС потерей 100 млрд евро и отменой туристического сезона - Bloomberg : DailyUA 01:25
- Ошибки при вакцинации угрожают ЕС потерей 100 млрд евро и отменой туристического сезона - Bloomberg : NewsWeek 01:07
- Ошибки при вакцинации угрожают ЕС потерей 100 млрд евро и отменой туристического сезона - Bloomberg : Українські національні новини 01:02
- В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины : DailyUA 00:25
- В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины : Українські національні новини 00:02