В Мюнхене осквернили могилу Бандеры (1)

Вибори в Україні та світі 2021.03.07 22:46
В Мюнхене, Германия, осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры - могилу
облили неизвестным веществом. Об этом заявил посол Украины в Германии
Андрей Мельник в Twitter в воскресенье, 7 марта.
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.
Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал дипломат.
Мельник также призвал полицию найти и наказать виновных.
"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только
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