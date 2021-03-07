Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра (7)

Українська правда 2021.03.07 19:11
Воскресенье, 7 марта 2021, 18:46
Главный флаг Украины, установленный в Киеве, приспустили из-за ветреной
погоды до улучшения погодных условий.
Источник: зампредседателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщает сайт КГГА
Прямая речь: "Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока.
Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг
приспустили".
Детали: Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
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