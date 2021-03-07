Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра (7)

Українська правда 2021.03.07 19:11

Воскресенье, 7 марта 2021, 18:46 Главный флаг Украины, установленный в Киеве, приспустили из-за ветреной погоды до улучшения погодных условий. Источник: зампредседателя КГГА Вячеслав Непоп, сообщает сайт КГГА Прямая речь: "Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую ​​погоду, наш самый большой флаг приспустили". Детали: Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

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