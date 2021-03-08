Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса (15)

НикВести 2021.03.08 00:09

23:31, 07 Марта, 2021 В рамках нового туристического проекта Украина планирует разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом", передает Украинская правда. Рабочее название проекта - Donbass travel.