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Фокус: Украина

Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободной части Донбасса (15)

НикВести 2021.03.08 00:09
23:31, 07 Марта, 2021 В рамках нового туристического проекта Украина планирует разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в эфире телеканала "Дом", передает Украинская правда. Рабочее название проекта - Donbass travel.
ДОНБАСС, МАРШРУТ, МАРЬЯНА, ТУРИЗМ, ЛОКАЦИЯ, РАМКА, Херсон, Украина, Крым, Донецк, Луганск
2021.03.08 (15)

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