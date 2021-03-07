Во Франции погиб известный миллиардер и депутат (10)

DsNews 2021.03.07 22:34

Сегодня, 7 марта, во Франции при крушении вертолета погиб миллиардер, депутат французского парламента от партии "республиканцы" Оливье Дассо воскресенье, 07 марта 2021, 22:06 Вертолет, на котором находился бизнесмен, упал в районе коммуны Тук в Нормандии, передает "ДС" со ссылкой на издание Le Parisien. В результате аварии погиб также пилот вертолета. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью политика и бизнесмена.