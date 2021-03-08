На военной базе в Гвинее прогремел взрыв - 15 человек погибли, еще 500 ранены (21)

НикВести 2021.03.08 11:09

10:13, 08 Марта, 2021 На военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ. Еще около 500 человек получили ранения. Это рассказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема. По его словам, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.

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