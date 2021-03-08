На военной базе в Гвинее прогремел взрыв - 15 человек погибли, еще 500 ранены (21)

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- 12:21 08/03/2021 На военной базе в Экваториальной Гвинее в результате взрывов погибло 15 человек : ГолосUA 12:36
- В результате взрывов на базе в Экваториальной Гвинее пострадали более 500 человек, 20 погибли : #Буквы 12:20
- Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее : РИА Мелитополь 11:28
- На военной базе в Гвинее прогремел взрыв - 15 человек погибли, еще 500 ранены : НикВести 11:09
- В Экваториальной Гвинее прогремели взрывы на военной базе: сотни раненых, более 15 погибших : Медіаплатформа "НАШ" 11:09
- По меньшей мере 15 погибших и сотни раненых: на военной базе в Экваториальной Гвинее прогремели взрывы : Всеукраинские вести 10:59
- На военной базе в Гвинее прогремел взрыв, погибли 15 человек : Вечерние Вести 10:59
- Взрыв на военной базе в Гвинее: погибли 15 человек : Позиция 10:38
- В результате мощных взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее погибли по меньшей мере 15 человек, сотни раненых : Громадське телебачення 08:06
- Взрывы на военной базе в Экваториальной Гвинее: больше десятка людей погибли, сотни получили ранения : GuildHall 08:05
- Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее (ВИДЕО) : Новости Ю 07:23
- Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее : Bigmir)net Новости 07:09
- Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее : NewsMir.info 07:08
- Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее : MY.UA 06:31
- На военной базе прогремели взрывы : Gazeta.ua 03:05
- На военной базе в Экваториальной Гвинее прогремели взрывы - не менее 15 человек погибли (видео) : УНИАН 02:02
- В результате мощных взрывов в Экваториальной Гвинее погибли 15 человек, сотни раненых : Сегодня.ua 01:02
- В Экваториальной Гвинее произошла серия взрывов, СМИ сообщают о 20 погибших : Всеукраинские вести 23:59