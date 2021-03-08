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16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция (18)

Цензор.Нет 2021.03.08 09:02
В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализирована несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области. В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы. По словам матери пострадавшей, 7 марта, около 15:00 часов, девушка приняла
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