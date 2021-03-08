"Отличный парень": бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя (33)

Hronika.info 2021.03.08 12:40

08.03.2021 Джефф Безос хорошо отзывается о новом избраннике бывшей жены. Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Сообщается, что 50-летняя миллиардерша решила связать свою судьбу с учителем естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэном Джуэттом.