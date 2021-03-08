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Фокус: Украина

При ликвидации пожара в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили тела трех человек (фото) (29)

КиевВласть.com.ua 2021.03.08 11:49
Сегодня ночью, 8 марта, в Святошинском районе Киева произошел пожар в бане около частного дома по ул. Качуры. При разборке металлических конструкций спасатели обнаружили тела трех человек, личности которых устанавливаются. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве. "В 2-этажном нежилом здании, на 1-этаже в комнате отдыха возник пожар.
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