При ликвидации пожара в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили тела трех человек (фото) (29)

КиевВласть.com.ua 2021.03.08 11:49

Сегодня ночью, 8 марта, в Святошинском районе Киева произошел пожар в бане около частного дома по ул. Качуры. При разборке металлических конструкций спасатели обнаружили тела трех человек, личности которых устанавливаются. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве. "В 2-этажном нежилом здании, на 1-этаже в комнате отдыха возник пожар.