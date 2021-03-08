"Сексизм - крiнж, фемiнiзм - краш". Лучшие плакаты с Марша женщин в Киеве (30)

Маяк.org.ua 2021.03.08 16:07

В Киеве сегодня проходит Марш женщин, его участницы требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Марш также посвящен теме влияния пандемии COVID-19 - его участницы требуют создания безопасных условий труда для женщин, работающих в сферах с высоким риском заражения коронавирусом, и обеспечение доступа женщин ко всем медицинским и профилактическим услугам.