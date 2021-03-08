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Фокус: Украина

Превращение в конфедерацию: Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР (27)

Преступности.нет 2021.03.08 16:18
08.03.2021 16:01 Украина могла не стать независимой в 1991 году, руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук. По словам Кравчука, незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой обсуждался сценарий, при котором Советский Союз мог сохраниться.
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