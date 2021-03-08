Превращение в конфедерацию: Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР (27)

- Кравчук: в 1991 году Украина могла остаться в составе СССР : Местные вести 19:16
- Кравчук: В 1991 году Украина могла остаться в составе СССР : From-UA.com 19:05
- Украина могла не получить независимость: Кравчук рассказал о сценариях сохранения СССР : ТСН.ua 18:47
- Кравчук рассказал, как Украина чуть не осталась в составе СССР : DsNews 18:33
- 08 марта 2021, понедельник, 17:52 Украина могла не получить независимость в 1991. Ельцин предлагал превратить СССР в конфедерацию, - Кравчук : Українські Новини 18:15
- 08.03.2021 в 17:43 Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР с Украиной в его составе : InfoResist.org 17:45
- Леонид Кравчук рассказал, что СССР мог "превратиться" в Швейцарию : ASPInews 17:31
- Кравчук рассказал, при каких условиях Украина осталась бы в СССР : UkrNews24 17:17
- Кравчук признался, что Украина была близка к вхождению в СССР нового формата (видео) : Телеграф.com.ua 17:13
- Превращение в конфедерацию: Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР : Преступности.нет 16:18
- Кравчук поблагодарил юбиляра Горбачева за невольный развал СССР : КП в Украине 16:01
- СССР 2.0: Кравчук рассказал, как Ельцин предлагал Украине войти в Конфедерацию советских республик : UA.news 15:49
- Украина могла остаться в составе СССР. Ельцин говорил об этом с Кравчуком : Gazeta.ua 15:35
- Кравчук рассказал, как он, Ельцин и Горбачев обсуждали план сохранения СССР с Украиной в его составе : Страна.ua 15:17
- В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук : Newzz.in.ua 15:08
- Кравчук вспомнил, как Горбачев и Ельцин планировали сохранить СССР : Еспресо TV 15:04
- 08.03.2021 Только что! Кравчук выпалил, больше не скрывает - "сценарий не пройдет". Страна в шоке: чиплиеться за власть : Корупція Інфо 14:51
- Кравчук: в 1991 году Украина могла остаться в составе СССР : Karachun.com.ua 14:47
- В 1991 году Украина могла не стать независимой, а войти в конфедерацию республик СССР, - Кравчук : Цензор.Нет 14:32
- Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР : Главред 14:06
- В 1991 году Украина могла войти в конфедерацию республик СССР - Кравчук : Гордон 14:06
- Кравчук: в 1991 году Украина могла остаться в составе СССР : Obozrevatel 13:01
- Кравчук озвучил сценарий, при котором Украина могла остаться в СССР : 24 канал 12:30
- 10:59, Сегодня Украина могла остаться в составе СССР - Кравчук озвучил сценарий : Україна24 11:50