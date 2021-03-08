На Закарпатье прогнозируют катастрофу медсистемы региона до конца недели (30)

DsNews 2021.03.08 14:33

Если в Закарпатской области будут сохранены текущие темпы распространения коронавируса, может наступить коллапс медицинской системы региона понедельник, 08 марта 2021, 14:16 5tv.ua Об этом заявил главный врач Закарпатской областной больницы имени Новака Юрий Яцына, передает "ДС" со ссылкой на Укринформ. "При сохранении темпов распространения коронавируса в области уже до конца этой недели мы будем иметь коллапс медицинской системы.