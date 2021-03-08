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Фокус: Украина

В "Слуге народа" создают движение Зе! Женщины (26)

Капитал 2021.03.08 16:20
08.03.2021 / 15:29 В политической партии "Слуга Народа" создают движение Зе!Женщины для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко, передает сайт "Слуги народа". "В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, установлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией
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