В "Слуге народа" создают движение Зе! Женщины (26)

Капитал 2021.03.08 16:20

08.03.2021 / 15:29 В политической партии "Слуга Народа" создают движение Зе!Женщины для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко, передает сайт "Слуги народа". "В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, установлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией