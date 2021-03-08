В США зафиксировали прорыв в лечении коронавируса экспериментальным препаратом (26)

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- В США тестируют новое экспериментальное лекарство от коронавируса : NewsMax.com.ua 17:08
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- Ученые раскрыли детали успешного экспериментального лечения COVID-19 : Online.ua 16:15
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- Сегодня, 15:26 Американские врачи рассказали о прорыве в лечении коронавируса экспериментальным препаратом : ReplyUA.net 15:42
- В США тестируют новое лекарство от COVID-19, результат назвали "многообещающим" : GlavPost.Com 15:38
- Прорыв в лечении Covid-19 - новый препарат успешно проходит тестирование : Gazeta.ua 15:35
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- В США тестируют новое лекарство от COVID-19, результат назвали "многообещающим" : NewsMir.info 15:08
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- В США заявили о прорыве в лечении COVID экспериментальным препаратом : Вечерние Вести 14:59
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- В США тестируют новое лекарство от COVID-19, результат назвали "многообещающим" : MY.UA 14:31
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- В США тестируют новое лекарство против Covid-19 : Hubs 13:41
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