Сторонники Стерненко приехали с протестом к госдаче Зеленского (фото, видео) (35)

УНИАН 2021.03.08 17:32

17:24, 08.03.21 В акции принимают участие порядка полсотни активистов. Акция протеста в Конча-Заспе / фото: "Сегодня" Под Киевом в Конча-Заспе сторонники одесского активиста Сергея Стерненко устроили акцию протеста под государственной дачей, на которой проживает президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Сегодня". Ранее туда прибыли автобусы с полицейскими и грузовики с бойцами Нацгвардии для охраны правопорядка. "Сегодня"