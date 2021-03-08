Сторонники Стерненко приехали с протестом к госдаче Зеленского (фото, видео) (35)

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- В Конча-Заспе началась акция сторонников Стерненко : Вибори в Україні та світі 19:16
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- В Конча-Заспе началась акция сторонников Стерненко : Ukr-Today.com 18:50
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- В Конча-Заспе началась акция сторонников Стерненко : Bigmir)net Новости 18:09
- 17:50 08.03.2021 Сторонники Стерненко протестуют у резиденции Зеленского в Конча-Заспе : Интерфакс-Україна 18:01
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