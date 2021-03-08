8 марта, 2021, 20:36 Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам президента (28)

Західна iнформаційна корпорація 2021.03.08 20:47

Ранее суд также отклонил две апелляции Трампа - еще одно относительно голосования в Висконсине и одну на подсчет голосов в Пенсильвании Верховный суд США сегодня отклонил последнюю апелляцию, поданную Дональдом Трампом в связи с его отказом признавать поражение на выборах президента в ноябре 2020 года, сообщает Reuters. Как отмечается, речь идет об оспаривании Трампа тысячи открепительных