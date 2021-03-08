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Олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси (23)

Корреспондент.net 2021.03.08 21:01
Текст: Олег Павлось, 8 марта 2021, 20:55 Фото: moment-istini.com МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси В МОК отметили, что Олимпийский комитет Беларуси не смог полностью "обеспечить защиту прав спортсменов", а также "защитить их от дискриминации или давления". Международный олимпийский комитет не признал сына Александар Лукашенко Виктора новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.
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