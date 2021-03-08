Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области и Украине по состоянию на 8 марта 2021 (2)

Путеводитель по Днепропетровщине 2021.03.08 14:09
За прошедшие сутки COVID-19 заболело 212 жителей Днепропетровщины
За прошедшие сутки в Днепропетровской области зафиксировали 212 новых
случая коронавируса.
Как записаться на вакцинацию от COVID-19 жителям Днепропетровской области.
5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине
по состоянию на 8 марта 2021 года.
В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.
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