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Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области и Украине по состоянию на 8 марта 2021

Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области и Украине по состоянию на 8 марта 2021 (2)

Путеводитель по Днепропетровщине 2021.03.08 14:09
За прошедшие сутки COVID-19 заболело 212 жителей Днепропетровщины За прошедшие сутки в Днепропетровской области зафиксировали 212 новых случая коронавируса. Как записаться на вакцинацию от COVID-19 жителям Днепропетровской области. 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.
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2021.03.09 (2)

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