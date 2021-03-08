За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: потерь у ВСУ нет (16)

62.ua 2021.03.08 12:06

Роман Кальмиусский редактор За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевка и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82- го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета, сообщает

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