ЮЧМ-2021 и Нове-Место-2021 за 6 марта (1)

Технополис завтра 2021.03.08 18:59
8.03.2021
В заключительный день юниорского чемпионата мира-2021 в австрийском
Обертиллиахе состоялась эстафета у девушек-юниорок. В субботу, 6 марта, в
чешском Нове-Место состоялся мужской спринт в рамках восьмого этапа Кубка
мира.
Украина - десятая в эстафете юниорок
Сборная Украины с Кристиной Дмитренко, Юлией Городной, Осканой Москаленко и
Александрой Меркушиной в составе лишь замкнула топ-10, несмотря на то, что
ЭТАП, ГОНКА, КУБОК, ЭСТАФЕТА, БИАТЛОН, МИР, Пидручный
, Бригадир
, Доценко
, Белкин
, Насыко
, Ткаленко
, Петренко
, Лесюк
, Блашко
, Дмитренко
, Украина