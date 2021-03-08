ЮЧМ-2021 и Нове-Место-2021 за 6 марта (1)

Технополис завтра 2021.03.08 18:59

8.03.2021 В заключительный день юниорского чемпионата мира-2021 в австрийском Обертиллиахе состоялась эстафета у девушек-юниорок. В субботу, 6 марта, в чешском Нове-Место состоялся мужской спринт в рамках восьмого этапа Кубка мира. Украина - десятая в эстафете юниорок Сборная Украины с Кристиной Дмитренко, Юлией Городной, Осканой Москаленко и Александрой Меркушиной в составе лишь замкнула топ-10, несмотря на то, что